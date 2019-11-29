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29.11.19 14:47

Строительная отрасль Саратовской области получит 781,5 млн руб. по нацпроекту в 2020г

© РИА Новости. Евгений Биятов
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Саратовской области в 2020 году направят на развитие строительной отрасли 781 млн 468 тыс. рублей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.

"В 2020 году в регионе планируется возвести 1,3 млн кв. м жилья, в том числе новые дома в жилом районе "Солнечный-2" в Кировском районе Саратова. Кроме того, будет построена поликлиника на 500 посещений в смену в микрорайоне N10 жилого района "Солнечный-2", - сказал представитель Минстроя.

Он также сообщил, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв. м жилья.

"В ноябре-декабре должны достроить 36 многоквартирных жилых домов", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, 15 ноября был введен в эксплуатацию один из объектов в рамках нацпроекта - детский сад на 160 мест в Заводском районе Саратова.

Кроме того, в рамках нацпроекта была построена автомобильная дорога в границах улиц Тельмана-Рабочая-Профсоюзная-Красноармейская-Нестерова-Пушкина в городе Энгельсе.

"Управление Госстройнадзора провело проверку дороги. Объект готовят к выдаче заключения о соответствии", - добавили в Минстрое.

В общей сложности, в 2019-2024 годах в области будет построено более 8,9 млн кв. м жилья.

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