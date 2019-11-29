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29.11.19 15:01

Песков: у Путина нет выходных, он работает как "доменная печь"

© РИА Новости. Сергей Гунеев
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства будет работать 31 декабря, у него нет выходных.

"Я неоднократно уже рассказывал, что если брать с человеческой точки зрения, то у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных - даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о работе Путина в канун Нового года.

"Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "31 декабря Путин тоже будет работать".

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