Песков: у Путина нет выходных, он работает как "доменная печь"

29.11.19 15:01

© РИА Новости. Сергей Гунеев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства будет работать 31 декабря, у него нет выходных.

"Я неоднократно уже рассказывал, что если брать с человеческой точки зрения, то у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных - даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о работе Путина в канун Нового года.

"Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "31 декабря Путин тоже будет работать".