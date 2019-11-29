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29.11.19 15:05
Участок трассы Пермь-Екатеринбург реконструируют за 3,6 млрд рублей
Контракт заключен с компаний как с единственным участником закупки.
Согласно документации, реконструкция участка трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур) должна проводиться в две очереди. Все работы должны быть завершены до 20 октября 2022 года. Финансирование реконструкции осуществляется полностью за счет федерального бюджета.
Упрдор "Прикамье" в 2019 году два раза объявляло аукционы на реконструкцию этого участка с аналогичной ценой контракта, однако, в обоих случаях закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от компаний.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Зеленый Город" осуществляет деятельность по проектированию, строительству, комплексному благоустройству и озеленению территорий. Также фирма занимается строительством недвижимости и дорожной инфраструктуры. В уставном капитале компании 61% принадлежит Виталию Лукашову, еще 20,9% - бизнесмену Григорию Баевскому, оставшиеся 18,1% - ООО "Дорожно-строительная компания "Зеленый град".
"КС-Строй" занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем компании является Наталья Синкина, свидетельствует СПАРК-Интерфакс.
Трасса Р-242 - скоростная автомобильная дорога общего пользования федерального значения, имеет четыре полосы для движения, ширина проезжей части - 15 метров. Дорога является частью европейского транспортного маршрута E-22 (Холихед, Великобритания - Ишим).
Ранее сообщалось, что Росавтодор в 2019-2020 годы намерен направить на развитие федеральных трасс Пермского края свыше 4,3 млрд рублей.
Общая протяженность автомобильных дорог Росавтодора в Пермском крае составляет 520,5 км, из которых на 1 января 2019 года 92% соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.
ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" обслуживает магистральные и прочие федеральные автомобильные дороги в Пермском крае, Кировской области, республиках Удмуртия и Коми, Ненецком автономном округе. Общая протяженность обслуживаемой управлением автодорог составляет 1 тыс. 921,663 км.
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