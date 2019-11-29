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29.11.19 15:05

Участок трассы Пермь-Екатеринбург реконструируют за 3,6 млрд рублей

© РИА Новости. Виталий Тимкив
29 ноября. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" (входит в Росавтодор) заключило контракт на реконструкцию участка дороги Пермь- Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд рублей с ООО "Строительно-производственная компания "Зеленый город" (Санкт-Петербург), говорится на сайте госзакупок.

Контракт заключен с компаний как с единственным участником закупки.

Согласно документации, реконструкция участка трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур) должна проводиться в две очереди. Все работы должны быть завершены до 20 октября 2022 года. Финансирование реконструкции осуществляется полностью за счет федерального бюджета.

Упрдор "Прикамье" в 2019 году два раза объявляло аукционы на реконструкцию этого участка с аналогичной ценой контракта, однако, в обоих случаях закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от компаний.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Зеленый Город" осуществляет деятельность по проектированию, строительству, комплексному благоустройству и озеленению территорий. Также фирма занимается строительством недвижимости и дорожной инфраструктуры. В уставном капитале компании 61% принадлежит Виталию Лукашову, еще 20,9% - бизнесмену Григорию Баевскому, оставшиеся 18,1% - ООО "Дорожно-строительная компания "Зеленый град".

"КС-Строй" занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем компании является Наталья Синкина, свидетельствует СПАРК-Интерфакс.

Трасса Р-242 - скоростная автомобильная дорога общего пользования федерального значения, имеет четыре полосы для движения, ширина проезжей части - 15 метров. Дорога является частью европейского транспортного маршрута E-22 (Холихед, Великобритания - Ишим).

Ранее сообщалось, что Росавтодор в 2019-2020 годы намерен направить на развитие федеральных трасс Пермского края свыше 4,3 млрд рублей.

Общая протяженность автомобильных дорог Росавтодора в Пермском крае составляет 520,5 км, из которых на 1 января 2019 года 92% соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" обслуживает магистральные и прочие федеральные автомобильные дороги в Пермском крае, Кировской области, республиках Удмуртия и Коми, Ненецком автономном округе. Общая протяженность обслуживаемой управлением автодорог составляет 1 тыс. 921,663 км.

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