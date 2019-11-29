Москва названа лучшим городским туристическим направлением мира

29.11.19 15:09

© РИА Новости. Максим Блинов

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город", сообщается на официальном портале мэра столицы.

Итоги престижной премии, которая считается туристическим "Оскаром", были подведены 28 ноября в городе Маскат (Оман). В своей номинации Москва обошла такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.

Кроме того, российская столица была представлена в номинациях "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" (World‘s Leading Festival & Event Destination) и "Лучшее направление для спортивного туризма" (World‘s Leading Sports Tourism Destination).

В 2019 году премия World Travel Awards была вручена более чем в 80 номинациях. Наградами были отмечены лучшие отели, авиалинии, а также наиболее привлекательные города, курорты и достопримечательности. Число участников превысило 1 тыс.человек.

Среди победителей также оказалась российская авиакомпания "Аэрофлот" - в номинациях "Лучший авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс". Санкт-Петербург был признан лучшим городом для культурного туризма, а бар City Space на 34-м этаже отеля Swissotel Красные Холмы - лучшим баром на крыше гостиницы.

В 2020 году гранд-финал World Travel Awards впервые пройдет в Москве.