Движение грузовиков в жилой застройке на территории Москвы запретят в 2020г

29.11.19 15:15

© РИА Новости. Евгения Новоженина

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Транзитное движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн в жилых кварталах на всей территории Москвы планируется запретить в следующем году, сообщил первый замруководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Ансар Арифуллин.

По его словам, в настоящее время в Восточном-Юго-Восточном и Северо-Восточном округе введен такой запрет, свободное движение грузовых автомобилей возможно лишь по улицам "грузового каркаса". С 1 декабря транзитное движение в жилой застройке запретят в Юго-Восточном округе столицы.

"В планах у нас в 2020 году ввести (систему "грузового каркаса" - ИФ) на всю территорию города", - сказал Арифуллин пресс-конференции в пятницу.

По его словам, заезд в жилую застройку грузовиков возможен только при наличии путевого листа, например, при доставке крупногабаритных товаров, обслуживания жителей и предприятий. За нарушение этого правила штраф составляет 5000 рублей.

Список улиц, где допустимо свободное движение грузовиков, доступно на сайте ЦОДД, а также в "Яндекс. Навигаторе". Для постройки маршрута в "Яндекс. Навигаторе" необходимо будет включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, навигатор предупредит, до какого места можно ехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.

В "грузовой каркас" Восточного округа входит 86 улиц, Северо-Восточного округа - 106, Северного - 80. В Юго-Восточном округе свободное движение грузовиков возможно будет только по 92 улицам.