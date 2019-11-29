Минсельхоз Ингушетии инициирует принятие новых программ поддержки сельхозкооперативов

29.11.19 15:25

© РИА Новости. Илья Питалев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии обратилось к республиканскому правительству с предложением разработать и принять отдельные программы для оказания реальной помощи сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" замглавы Минсельхоза региона Зелимхан Оздоев.

"Предложили разработать и реализовать региональные и муниципальные программы поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая кредитные, на основании методик, утвержденных Минсельхозом России", - сказал Оздоев по итогам семинара-совещания в правительстве с участием премьера республики Константина Сурикова в Магасе.

Он также отметил, что фермерские и личные подсобные хозяйства играют важную роль в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения.

По данным республиканского Минсельхоза, в регионе функционируют более 1,8 тыс. КФХ и индивидуальных предпринимателей, в пользовании которых находятся 35 тыс. га земель сельхозназначения, 55 тыс. семей имеют ЛПХ. Они играют большую роль в экономическом и социальном развитии села и наполнении рынков сельхозтоварами. В этом секторе производится более 70% картофеля, 75% мяса скота и птицы, 80% молока, большее количество овощей.