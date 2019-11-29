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29.11.19 15:28

Урожай зерна в Волгоградской области в 2019г вырос на 19%

© РИА Новости. Павел Лисицын
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Волгоградской области в 2019 году собрали 4,4 млн тонн зерна, что на 19% больше показателей прошлого года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на встрече с аграриями региона в пятницу.

"Волгоградская область в полном объеме выполнила поставленные президентом и правительством России задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Собран хороший урожай зерновых - 4,4 млн тонн. Показатели по овощам, подсолнечнику, кукурузе планируем получить лучшими за всю историю области", - сказал Бочаров.

Он отметил, что, в соответствие с прогнозом, по итогам года будет собрано порядка 1,05 млн тонн овощей. Объемы производства подсолнечника достигли 1,2 млн тонн, кукурузы - 330 тыс. тонн.

"В полном объеме выполнены планы по всему спектру приоритетных проектов в сельском хозяйстве. Это - мелиорация; промышленное овощеводство, в том числе, овощеводство защищенного грунта; животноводство; увеличение мощностей хранения и переработки сельхозпродукции; модернизация агропроизводства; кооперация; селекционная работа и ряд других", - подчеркнул губернатор.

Объема валовой сельхозпродукции по итогам января-октября в Волгоградской области вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с 2014 годом, когда АПК было определено губернатором как стратегическое направление, - на треть. Начиная с 2014 года в регионе завершена реализация 632 проектов на сумму свыше 22 млрд рублей, в стадии реализации - еще 360 проектов на сумму 46 млрд рублей, в том числе 11 крупных.

"Такие серьезные результаты обеспечены благодаря системной господдержке, которая составила в этом году порядка 5 млрд рублей, а всего с 2014 года - уже более 27 млрд рублей", - сказал Бочаров.

Глава региона поставил задачу - продолжать работу по ключевым направлениям, оказывать поддержку всем начатым проектам в целях повышения качества жизни жителей Волгоградской области.

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