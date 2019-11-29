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29.11.19 15:41

"ЭР-Телеком" вложит 1 млрд руб. в цифровизацию Тульской области

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
29 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "ЭР-Телеком Холдинг" планирует вложить порядка 1 млрд рублей в реализацию проектов в Тульской области, сообщил президент компании Андрей Кузяев в рамках первого областного IT-форума в Туле в пятницу.

"За 9 лет в Тульскую область компания вложила 1 млрд рублей. Мы намерены удвоить наши инвестиции еще за 5 лет", - сказал Кузяев.

На рабочей встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым Кузяев отметил, что компания рассматривает тульский регион в качестве стратегического партнера.

"Мы хотим стать одной из опорных компаний в масштабной программе по развитию региона. Мы готовы развернуть инфраструктуру для цифровой экономики (. . .) Современные инновационные технологии позволят изменить жизнь сотен тысяч людей. Мы готовы приносить эти технологии в регион", - сказал Кузяев.

Губернатор со своей стороны отметил, что отдаленные населенные пункты региона зачастую остаются без внимания провайдеров.

"Ваша компания уже начала строительство сетей связи за пределами Тулы. Предлагаю рассмотреть возможность дальнейшего развития за счет предоставления высокоскоростного и качественного интернета на территории всей Тульской области", - сказал Дюмин.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор широкополосного интернета в России. На конец 2018 года абонентская база b2c превышала 7 млн абонентов. Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками "Дом.ru", "Дом.ru Бизнес", "Энфорта", "Электронный город".

Единственный акционер АО "ЭР-Телеком Холдинг" - ER-Telecom Holding Limited (Кипр). Основным конечным бенефициаром кипрской компании является президент "ЭР-Телекома" Андрей Кузяев.

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