Тульских автомобилистов за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тыс. рублей

29.11.19 15:47

© РИА Новости. Илья Питалев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Тульской областной думы ввели новый штраф за правонарушение при парковке машин на детских площадках и газонах, сообщила пресс-служба облдумы.

Изменения внесены в закон "Об административных правонарушениях в Тульской области" после вмешательства прокуратуры региона.

"Действующая редакция (закона - ИФ) дополняется новым составом правонарушения, предусматривающим административную ответственность за размещение транспортных средств на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках: штраф 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Протоколы о правонарушениях смогут составлять глава муниципального образования, глава местной администрации, их заместители, руководитель подразделения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, его заместители, а также ряд категорий работников этого органа.

Дела об административных правонарушениях будут рассматривать административные комиссии.

"К депутатам поступает немало обращений от жителей, в том числе многоквартирных домов, о том, что автотранспорт паркуется на газонах или даже на детских площадках. Помимо создания дискомфорта для людей, это негативно влияет на состояние территории, зеленых насаждений. Такие факты недопустимы, но ответственность за это не была установлена. Этот правовой пробел принятым законом устраняется", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя Тульской областной думы Александра Рема.