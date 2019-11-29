Заммэра Назрани арестован по делу о хищении более 20 млн руб. из горбюджета

29.11.19 16:14

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Магасский районный суд в Ингушетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации Назрани Руслану Оздоеву, подозреваемому в превышении полномочий, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" представитель суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив подозреваемого под арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Защита намерена обжаловать решение первой инстанции.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал, что правоохранительные органы Ингушетии задержали замглавы Назрани Оздоева по делу о должностном преступлении.

Как отметил собеседник агентства, по материалам дела, в позапрошлом году мэрия Назрани и одно из ГУП заключили фиктивный контракт на устройство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин. Однако работы выполнены не были. Несмотря на это, 24 млн бюджетных рублей были выведены на счета сторонних организаций.

Более того, муниципальный контракт, который публиковался на официальном сайте госзакупок, был заключен с нарушением федерального закона, подчеркнул источник.

В здании администрации центрального муниципального округа Назрани накануне проводились обыски.

По сведениям источника, после возбуждения уголовного дела исполняющим обязанности заместителя мэра - главы Центрального административного округа был назначен Муса Костоев, который на протяжении 12 лет работал в мэрии начальником отдела экономики, прогнозирования и торговли.