Депутаты хотят разрешить использовать маткапитал для строительства жилья на дачных участках

29.11.19 16:31

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 ноября. Interfax-Russia.ru - В Госдуму поступил правительственный законопроект, обеспечивающий возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Проект закона (N 846971-7) "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" размещен в пятницу в базе обеспечения законодательной деятельности.

"Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - подчеркивается в пояснительной записке.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан в связи с вступлением в силу с начала текущего года закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", в соответствии с которым возможно строительство жилого дома на садовом земельном участке.

Ранее закон разрешал строительство домов исключительно на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.