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29.11.19 16:38
Бывшего мэра челябинского Миасса отправили на 3,5 года в колонию
Суд признал Васькова виновным по п."в" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий), ч.3 ст. 30, п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере).
"Васькову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в течение шести лет", - отмечает прокуратура.
По данным следствия, преступление было совершено Васьковым в соучастии с другими фигурантами дела - начальником отдела дошкольного образования Миасса Татьяной Биевой, местным депутатом Николаем Рындиным и предпринимателем Олегом Клевляником.
В ходе следствия Васьков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.
Соучастники этого преступления также были осуждены в ноябре.
"Биевой назначено 2 года в колонии общего режима, Клевлянику и Рындину - по 2 года условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, на всех троих наложен штраф в размере 500 тыс. рублей", - уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, в 2017 году Васьков узнал о планах местного депутата, чиновника и предпринимателей приобрести за счет бюджетных средств помещение под муниципальный детсад по цене, завышенной на 24 млн рублей. Он предложил передать ему 1 млн рублей за гарантию заключения муниципального контракта на приобретение здания.
В итоге строение было продано, а глава подписал разрешение на строительство-реконструкцию объекта и ввод здания в эксплуатацию, осознавая, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям.
Получить взятку мэр не успел, поскольку другие участники хищения бюджетных средств были задержаны и дали против него показания.
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