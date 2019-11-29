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29.11.19 16:38

Бывшего мэра челябинского Миасса отправили на 3,5 года в колонию

© РИА Новости. Андрей Старостин
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Миасский городской суд вынес приговор бывшему главе города Геннадию Васькову, признав его виновным в превышении полномочий и покушении на взятку при покупке здания под детский сад, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд признал Васькова виновным по п."в" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий), ч.3 ст. 30, п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере).

"Васькову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в течение шести лет", - отмечает прокуратура.

По данным следствия, преступление было совершено Васьковым в соучастии с другими фигурантами дела - начальником отдела дошкольного образования Миасса Татьяной Биевой, местным депутатом Николаем Рындиным и предпринимателем Олегом Клевляником.

В ходе следствия Васьков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Соучастники этого преступления также были осуждены в ноябре.

"Биевой назначено 2 года в колонии общего режима, Клевлянику и Рындину - по 2 года условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, на всех троих наложен штраф в размере 500 тыс. рублей", - уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, в 2017 году Васьков узнал о планах местного депутата, чиновника и предпринимателей приобрести за счет бюджетных средств помещение под муниципальный детсад по цене, завышенной на 24 млн рублей. Он предложил передать ему 1 млн рублей за гарантию заключения муниципального контракта на приобретение здания.

В итоге строение было продано, а глава подписал разрешение на строительство-реконструкцию объекта и ввод здания в эксплуатацию, осознавая, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям.

Получить взятку мэр не успел, поскольку другие участники хищения бюджетных средств были задержаны и дали против него показания.

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