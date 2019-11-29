Тепло и мокрый снег прогнозируют в Санкт-Петербурге в декабре

29.11.19 16:39

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Погода в Петербурге и Ленинградской области в декабре будет под влиянием атлантических циклонов, что обусловит облачную погоду с частыми осадками и относительно высокой температурой воздуха, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В течение месяца в регионе ожидаются частые осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем. Температурный фон при этом будет испытывать заметные колебания, связанные с прохождением атмосферных фронтов. Большую часть месяца температура будет чуть выше нормы, но в конце декабря высока вероятность заметного похолодания, связанного с затоком холодного арктического воздуха. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 90-130% от климатической нормы.

В Петербурге преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах минус 1-6 градусов, ночью минус 3-8 градусов. В отдельные дни первой и второй декад возможны оттепели с повышением температуры воздуха в течение суток от нуля до плюс 3 градусов. В конце декабря вероятно похолодание до минус 8-13 градусов, ночью - до 15-20 градусов мороза.

На западе Ленинградской области днем минус 1-6 градусов, ночью минус 4-9 градусов. В отдельные дни первой и второй декад возможны оттепели до плюс 3 градусов. В конце декабря ожидается волна холода с понижением дневных температур до минус 9-14 градусов, ночных - до минус 17-22 градусов.

В восточных районах области чуть холоднее: днем минус 2-7 градусов, ночью минус 6-11 градусов. В отдельные дни потепление до плюс 3 градусов, ночные температуры при этом будут слабо-отрицательными. В конце месяца похолодает до минус 11-16 градусов днем, до минус 20-25 градусов - ночью.

По многолетним данным, среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в декабре составляет минус 4,6 градуса. Месячная сумма осадков - 51 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области составляет от минус 4,5 до минус 8 градусов, месячная сумма осадков - 43-76 мм.

Абсолютный минимум температуры воздуха в Петербурге был отмечен 30 декабря 1978 года и составил минус 34,4 градуса. Самая высокая температура, 10,9 градуса тепла, была зарегистрирована 6 декабря 2006 года.