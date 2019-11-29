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29.11.19 16:52
Минздрав рассмотрит вопрос о создании национального референс-центра иммуногистохимии в Уфе
"Я получила письмо от регионального министра здравоохранения с просьбой рассмотреть вопрос о создании национального референс-центра иммуногистохимии именно на базе морфологического центра в Уфе. Мы вместе с главным морфологом страны академиком Георгием Авраамовичем Франком обязательно его рассмотрим, и я не исключаю, что так оно и будет", - сказала она журналистам во время визита в Уфу.
Скворцова отметила, что в Уфе "прекрасная морфологическая служба" и, "с учетом наличия классического центр медицинской генетики, который с советских времен один из лучших в стране", созданы все условия для правильной современной диагностики онкологического заболевания.
"Мы договорились о том, что онкологический центр (в Уфе - ИФ) будет и дальше развиваться, и мы понимаем, в какую сторону: здесь должна развиваться и комбинированная хирургия, поэтому будут появляться совершенно новые опции", - сказала Скворцова.
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