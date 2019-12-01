|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.12.19 13:29
Власти Забайкалья подтвердили гибель 19 человек в ДТП с автобусом
"Данные о количестве погибших и пострадавших поступили от департамента ГО и ПБ Забайкальского края", -сказано в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что двое из погибших в ДТП - дети.
"По уточненным данным, погибли 19 человек, включая двоих детей. Число раненых возросло до 21 человека", - сказали в ГИБДД.
На место происшествия ранее вылетело два вертолета санавиации с бригадами медицинских специалистов. Работает оперативная группа, которую возглавил глава муниципалитета Алексей Закурдаев.
По уточненным данным, которые сообщил "Интерфаксу" информированный источник, жертвами ДТП в Забайкалье стали 20 человек.
"Число погибших увеличилось до 20 человек", - сказал источник.
Губернатор региона Александр Осипов в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, выполнял регулярную междугороднюю перевозку.
"Это был регулярный рейс по маршруту Сретенск-Чита. Автобус двигался по мосту, произошла нештатная ситуация и он упал с высоты порядка 11 метров, и упал на крышу, отсюда, к сожалению, так много жертв и пострадавших", - сказал Осипов.
Он сообщил, что соответствующим службам предстоит установить, были ли у собственника и водителя автобуса документы на осуществление регулярной пассажирской перевозки.
В настоящее время глава региона направляется к месту аварии на вертолете.
"На месте аварии работают все экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим. Мы располагаем для этого всем необходимым, больницы региона готовы принять раненых и оказать им всю необходимую помощь. Психологи работают с родственниками погибших и пострадавших. Списки погибших будут опубликованы на сайте администрации региона", - сказал губернатор.
В пресс-службе Минздрава Забайкальского края сообщили, что восемь пострадавших в ДТП пассажиров автобуса доставлены в Нерчинскую районную больницу.
"С места аварии продолжается эвакуация пострадавших в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы. В Нерчинск доставлены восемь человек, детей нет. Состояние пациентов тяжелой и средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.
В Шилкинскую районную больницу доставлены семь человек, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" главный врач Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Сергей Бянкин.
"К нам доставили семь человек - четыре мужчины, три женщины. Один мужчина в тяжелом состоянии, без сознания, он в реанимации. Состояние других в настоящее время оценивается, предварительно, в средней степени тяжести", - сказал Бянкин.
По предварительным данным, в салоне автобуса находилось 44 человека.
Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, упавший с моста на крышу автобус уже поставили на колеса, спасательная операция продолжается.
"Автобус поставили на колеса. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - сообщили в МЧС по региону.
На кадрах с места ДТП, опубликованных в социальных сетях, видно, что корпус упавшего на крышу автобуса сильно деформирован. На месте аварии снег.
По факту ДТП в Забайкалье заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
"1 декабря около 15:00 в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился в сжатые сроки расследовать гибель пассажиров автобуса, упавшего в реку в Забайкальском крае, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП, в том числе выяснения причин и условий, повлекших трагические последствия", - сказала Петренко в воскресенье "Интерфаксу".
По ее словам Бастрыкин "указал на необходимость проведения всех следственных действий в предельно сжатые сроки, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности за гибель людей".
"Глава ведомства поручил принять меры к оперативному установлению технического состояния транспортного средства, а также условий эксплуатации пассажирского автобуса и его предрейсового обслуживания", - сказала Петренко.
Она отметила, что также глава СК поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП (ст.264 УК РФ) для дальнейшего всестороннего и полного расследования следственными органами СК России в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 км от города Сретенска.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket