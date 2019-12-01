Власти Забайкалья подтвердили гибель 19 человек в ДТП с автобусом

01.12.19 13:29

Фото со страницы vk.com/kokyi

1 декабря. Interfax-Russia.ru - В результате падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, по уточнённым данным, погибли 19 человек, еще 21 получил различные травмы, сообщает пресс-служба правительства края.

"Данные о количестве погибших и пострадавших поступили от департамента ГО и ПБ Забайкальского края", -сказано в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что двое из погибших в ДТП - дети.

"По уточненным данным, погибли 19 человек, включая двоих детей. Число раненых возросло до 21 человека", - сказали в ГИБДД.

На место происшествия ранее вылетело два вертолета санавиации с бригадами медицинских специалистов. Работает оперативная группа, которую возглавил глава муниципалитета Алексей Закурдаев.

По уточненным данным, которые сообщил "Интерфаксу" информированный источник, жертвами ДТП в Забайкалье стали 20 человек.

"Число погибших увеличилось до 20 человек", - сказал источник.

Губернатор региона Александр Осипов в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, выполнял регулярную междугороднюю перевозку.

"Это был регулярный рейс по маршруту Сретенск-Чита. Автобус двигался по мосту, произошла нештатная ситуация и он упал с высоты порядка 11 метров, и упал на крышу, отсюда, к сожалению, так много жертв и пострадавших", - сказал Осипов.

Он сообщил, что соответствующим службам предстоит установить, были ли у собственника и водителя автобуса документы на осуществление регулярной пассажирской перевозки.

В настоящее время глава региона направляется к месту аварии на вертолете.

"На месте аварии работают все экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим. Мы располагаем для этого всем необходимым, больницы региона готовы принять раненых и оказать им всю необходимую помощь. Психологи работают с родственниками погибших и пострадавших. Списки погибших будут опубликованы на сайте администрации региона", - сказал губернатор.

В пресс-службе Минздрава Забайкальского края сообщили, что восемь пострадавших в ДТП пассажиров автобуса доставлены в Нерчинскую районную больницу.

"С места аварии продолжается эвакуация пострадавших в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы. В Нерчинск доставлены восемь человек, детей нет. Состояние пациентов тяжелой и средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.

В Шилкинскую районную больницу доставлены семь человек, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" главный врач Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Сергей Бянкин.

"К нам доставили семь человек - четыре мужчины, три женщины. Один мужчина в тяжелом состоянии, без сознания, он в реанимации. Состояние других в настоящее время оценивается, предварительно, в средней степени тяжести", - сказал Бянкин.

По предварительным данным, в салоне автобуса находилось 44 человека.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, упавший с моста на крышу автобус уже поставили на колеса, спасательная операция продолжается.

"Автобус поставили на колеса. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - сообщили в МЧС по региону.

На кадрах с места ДТП, опубликованных в социальных сетях, видно, что корпус упавшего на крышу автобуса сильно деформирован. На месте аварии снег.

По факту ДТП в Забайкалье заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"1 декабря около 15:00 в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился в сжатые сроки расследовать гибель пассажиров автобуса, упавшего в реку в Забайкальском крае, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП, в том числе выяснения причин и условий, повлекших трагические последствия", - сказала Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

По ее словам Бастрыкин "указал на необходимость проведения всех следственных действий в предельно сжатые сроки, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности за гибель людей".

"Глава ведомства поручил принять меры к оперативному установлению технического состояния транспортного средства, а также условий эксплуатации пассажирского автобуса и его предрейсового обслуживания", - сказала Петренко.

Она отметила, что также глава СК поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП (ст.264 УК РФ) для дальнейшего всестороннего и полного расследования следственными органами СК России в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг.

По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 км от города Сретенска.