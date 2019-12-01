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Медведев поручил помочь пострадавшим и семьям 19 жертв ДТП в Забайкалье

Фото со страницы vk.com/kokyi
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

По его словам, председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Между тем, в пресс-службе Минздрава России сообщили, что состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье не требует их эвакуации в федеральные клиники.

"Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций", - говорится в сообщении Минздрава в воскресенье.

По имеющимся в настоящее время данным, в районную больницу города Шилка доставлены восемь человек, Нерченскую ЦРБ - восемь человек, в Сретенскую ЦРБ - три человека.

Состояние 18 пострадавших оценивается как средней тяжести, одного - как тяжелое.

В настоящий момент пациентам проводятся необходимые обследования. Амбулаторно помощь оказана десяти людям. На месте ЧС работали шесть бригад скорой медпомощи, два вертолета Центра медицины катастроф.

В региональном Минздраве также сообщили, что четверо пострадавших будут доставлены бортом санавиации из районных больниц Забайкальского края в Читу.

"Четверо пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом будут транспортированы бортом санавиации в Читу. Их состояние тяжелое. В эти минуты медики проводят предтранспортную подготовку больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос о перевозе пятого пациенте решается.

"Одна пациентка прооперирована", - добавили в ведомстве.

Троим пациентам с сочетанной травмой будут проведены телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ им. Бурденко Минздрава России и главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения России по анестезиологии - реанимации Игорем Молчановым, сообщает ведомство.

Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в Забайкальском крае находится под личным контролем Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Со своей стороны в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили: "19 человек доставлены в центральные районные больницы, спасательная операция продолжается".

Пресс-служба правительства Забайкальского края обнародовала списки пострадавших в ДТП в Забайкалье, доставленных в медицинские учреждения края.

"Из 16 пострадавших во время ДТП в Сретенском районе семь человек госпитализированы больницу в город Шилка, четыре человека - в Нерчинск, еще трое - в Сретенск. Списки пострадавших уточняются", - отмечается в сообщении правительства региона.

Также стало известно, что Ространснадзор проведет проверку перевозчика по факту аварии в Забайкальском крае.

"По факту аварии Ространснадзором будет проведена проверка", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства

Как сообщалось, 1 декабря около 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)".

Власти Забайкалья подтвердили гибель 19 человек.

26 пассажиров автобуса, опрокинувшегося в реку в Забайкалье, удалось спасти, сообщил "Интерфаксу" начальник регионального главка МЧС РФ Николай Басов.

"В данный момент автобус поставлен "на колеса", спасено 26 человек", - сказал он.

Для родственников погибших и пострадавших открыт телефон "горячей линии". "С родственниками пострадавших работают психологи", - сказал он.

По данным Басова, в автобусе находились 45 человек: 44 пассажира и водитель.

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