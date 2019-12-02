Трое пострадавших в аварии пассажирского автобуса в Забайкалье находятся в реанимации

02.12.19 06:12

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 декабря. Interfx-Russia.ru - Шесть человек, пострадавших при падении пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, в воскресенье доставлены вертолетами санавиации в краевую клиническую больницу в Читу, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Трое в реанимации, остальные получают медицинскую помощь в отделениях стационара. Травмы различной степени тяжести. Всеми необходимыми медикаментами пациенты обеспечены", - сказал главный врач больницы Виктор Шальнев, слова которого приводятся в сообщении.

Всего по данным региональных властей с места трагедии в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы бригадами скорой медицинской помощи были доставлены 19 человек.

Как сообщалось, автобус, перевозивший в воскресенье пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в реку Куэнга (с высоты 9-12 метров). В результате аварии погибли 19 человек, 19 госпитализированы в три районные больницы. Среди пострадавших 12-летняя девочка и беременная женщина.