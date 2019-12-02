Родственникам погибших в аварии пассажирского автобуса в Забайкалье СОГАЗ выплатит по 2 млн рублей

02.12.19 06:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "СОГАЗ" готово выполнить свои обязательства по договору страхования гражданской ответственности владельца автобуса, попавшего в воскресенье в ДТП в Забайкалье, в котором погибли 19 человек, сообщает в понедельник пресс-служба страховой компании.

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в "СОГАЗ". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн рублей в соответствии с требованиями закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика"", - говорится в сообщении.

Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис "СОГАЗ" с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленный перевозчиком, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.

По данным пресс-службы, пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, также имеют право на выплаты.

Им советуют обратиться в страховую компанию с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), с документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также документами, выданными медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности).

Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами и после завершения лечения, сообщает пресс-служба. Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы, отмечает пресс-служба.

Страховая группа "СОГАЗ" выражает соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате этого происшествия, и "готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов".