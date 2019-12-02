По погибшим в ДТП в Забайкалье объявлен траур

02.12.19 06:20

© РИА Новости. Антон Круглов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Траур объявлен в понедельник в Сретенском районе Забайкалья по жертвам аварии с рейсовым автобусом.

"2 декабря на территории муниципального района "Сретенский район" объявлен день траура", - говорится в сообщении муниципалитета.

Как сообщалось, автобус, перевозивший в воскресенье пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в реку Куэнга (с высоты 9-12 метров). В результате аварии погибли 19 человек, 19 госпитализированы в три районные больницы. Среди пострадавших 12-летняя девочка и беременная женщина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.