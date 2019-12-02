Трехлетняя девочка провела ночь в сугробе в Бурятии, где её оставил нетрезвый родственник

02.12.19 06:46

© РИА Новости.Виталий Аньков

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Трехлетняя девочка, ночь просидевшая в сугробе в Заиграевском районе Бурятии, где ее оставил пьяный родственник, с обморожением была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по республике в понедельник.

По данным ведомства, накануне утром в полицию обратился мужчина, который нашел в сугробе девочку.

"На обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ, на окраине СНТ, прохожий обнаружил трехлетнюю девочку. Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице", - говорится в релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).