|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.12.19 06:46
Трехлетняя девочка провела ночь в сугробе в Бурятии, где её оставил нетрезвый родственник
По данным ведомства, накануне утром в полицию обратился мужчина, который нашел в сугробе девочку.
"На обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ, на окраине СНТ, прохожий обнаружил трехлетнюю девочку. Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице", - говорится в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket