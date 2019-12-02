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02.12.19 07:06

Еще два человека, пострадавшие в результате ДТП в Забайкалье, обратились в больницу

© РИА Новости. Игорь Зарембо
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Число госпитализированных в результате аварии с пассажирским автобусом в Забайкалье увеличилось до 21, два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью к врачам, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Все пострадавшие в результате дорожной аварии с рейсовым автобусом 1 декабря в Сретенском районе получают всю необходимую медицинскую помощь. Всего в больницах находится 21 пострадавший", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, семь человек находятся в Шилкинской больнице

"Два из них в тяжелом состоянии. Одному была проведена операция. Тактику лечения контролируют специалисты института имени Бурденко. У остальных пострадавших характерные травмы, которые практически всегда возникают при ДТП: переломы и повреждение конечностей, позвоночника, ушибы и сотрясение головного мозга, и другие. Сейчас пострадавшие, те, кому позволяет состояние, готовятся к транспортировке в Читу бортом санавиации", - приводятся в сообщении слова главного врача Шилкинской ЦРБ Сергея Бянкина.

Еще шесть пострадавших находятся на лечении в Сретенской ЦРБ. Двое из них 2 декабря обратились в больницу самостоятельно.

"Четверых доставили с места аварии вчера и сегодня ещё двое самостоятельно обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших один ребенок 12 лет. У девочки состояние ближе к удовлетворительному. Тяжелых пациентов нет. Сейчас бригада специалистов регионального центра медицины катастроф принимает решение, кого из больных будут эвакуировать в краевую клиническую больницу", - цитирует пресс-служба главного врача Сретенской ЦРБ Анатолия Убинина.

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