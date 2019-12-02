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Форум "Неделя туризма" стартовал в Южно-Сахалинске

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Сахалинский форум "Неделя туризма", собравший более 400 участников, начал работу в понедельник в Южно-Сахалинске.

"Впервые проводим "Неделю туризма". Форум проходит со 2 по 8 декабря. Цель мероприятия - объединить на этой площадке не просто отраслевиков (туроператоров и рестораторов), но и привлечь всех тех, кто готов потенциально инвестировать в развитие туризма на Сахалине", - сообщила журналистам руководитель областного агентства по туризму Наталья Пахолкова.

По ее словам, на форуме собрались более 400 участников, в том числе представители туроператоров Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Чукотки, Якутии.

"Собрались для обсуждения насущных проблем отрасли, для координации каких-то действий. Конечно же, задача - чтобы у нас появились решения по определенным вопросам, по развитию отрасли и ее инвестиционной привлекательности. В рамках форума пройдут мастер-классы по интернет-технологиям, брендингу, рекламе и сервису", - рассказала Пахолкова.

Она сообщила, что по данным статистики, Сахалинскую область ежегодно посещает около 300 тыс. туристов, из них почти 30% - иностранных (в основном, из Японии, Республики Корея, КНР, США). В регионе работает 134 туркомпании, из которых 20 компаний специализируются на внутреннем и въездном туризме. В регионе 118 гостиниц, из них 49 - в Южно-Сахалинске. Более 500 млн рублей из областного бюджета вложено в 2019 году в благоустройство турмаршрутов и мест показа в регионе.

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