На Камчатку надвигается снежный циклон

02.12.19 07:09

© РИА Новости. Максим Блинов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - К берегам Камчатки со стороны Охотского моря приближается циклон, под влияние которого днем 3 декабря попадет южная часть полуострова, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах прогнозируется сильный снег", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, на юго-западном побережье - штормовых 28-33 м/с, а на юго-восточном - 25-30 м/с.

"Метель, ограниченная видимость и снежные переметы могут привести к затруднению движения на дорогах общего пользования. Местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья", - отмечают в спасательном ведомстве.

Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности.