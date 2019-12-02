Семь человек пострадали в ДТП со "скорой помощью" в Кузбассе

02.12.19 07:19

© РИА Новости. Андрей Стенин

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Три автомобиля, в том числе "скорая помощь", столкнулись на трассе в Беловском районе Кузбасса, пострадали семь человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областной медицины катастроф в понедельник.

ДТП произошло на трассе "Белово-Гурьевск".

"С места происшествия были госпитализированы семь человек, в том числе трое сотрудников "скорой помощи", погибших нет. Пациентов в машине "скорой помощи" не было", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из пострадавших был направлен в центр здоровья шахтеров города Ленинск-Кузнецкий, у остальных пострадавших диагностированы легкие травмы, но их обследование продолжается.