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02.12.19 07:32

Сибирь имеет большие перспективы для производства органической продукции

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Сибирь имеет большие перспективы для развития производства органической продукции, считают эксперты, принявшие участие в дискуссии, которая прошла в рамках Новосибирского агропродовольственного форума.

Как заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко, с точки зрения органики этот регион интересен, прежде всего, дикорастущими растениями. "Сибирь важна для развития сектора дикоросов. В Европе сертифицированных земель под дикоросы больше, чем под органическое сельское хозяйство. Надо обратить внимание на дикоросы. В России огромные площади заняты лесами, неужели мы можем отставать по этому сектору?", - заметил Мироненко.

Директор ООО ИЦ "Органика" Альбина Куликова заявила, что сейчас земли Сибирского федерального округа считаются подходящими для органики. "Сибирскими землями интересуются потому, что мы не так активно увлекались интенсивным сельским хозяйством, поэтому сегодня это наш потенциал", - сказала она.

В то же время проблемой она назвала вопрос сертификации органической продукции. "Сегодня у нас работают зарубежные сертификационные компании, которые выдают различные международные органические сертификаты, но после вступления закона об органическом сельском хозяйстве в силу (с 2020 года - ИФ) они не будут признаны на территории России", - напомнила она.

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