Елочные базары заработают в Подмосковье в середине декабря

02.12.19 11:00

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 400 елочных базаров будет организовано на территории Московской области в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг.

"В этом году на территории Московской области будет организовано 408 елочных базаров. 215 - на муниципальной и государственной неразграниченной территории на основании аукционов, проведенных органами местного самоуправления. 193 - на частных площадках (территории ТЦ, ТК, магазинов)", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество елочных базаров появится в городских округах Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Щелково.

Елочные базары, в основном, начнут свою работу с 15-го декабря, добавили в ведомстве.

"Для удобства жителей мы подготовили интерактивную карту, на которой нанесены елочные базары. Карта будет обновляться", - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводит пресс-служба.

Погонный метр отечественной ели в этом году обойдется жителям Подмосковья в среднем в 600 рублей, подсчитали в министерстве.

"Средняя цена за 1 погонный метр отечественной ели составит 600 рублей, импортной - порядка 2 000 рублей, средняя цена еловой веточки - 100 рублей, букета из веточек сибирской пихты (3-4 веточки) - 300 рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.

Жители региона смогут купить отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Московской области (Кашира, Серпухов), Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской, Тамбовской областей, а также импортные ели - норвежскую, сосну канадскую, пихту Фразера, ель американскую (голубую), а также и хвойные из Дании.

В этом году на территории Московской области будет организовано 408 елочных базаров. Они начнут свою работу с 15-го декабря.