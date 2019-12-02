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02.12.19 11:15
Квест и экскурсия пройдут в Ярославле в честь 198-летия писателя Некрасова
Торжественное открытие состоится в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова.
Ключевой темой "Некрасовских дней" в этом году станет взаимоотношения Некрасова и писателя Михаила Салтыкова-Щедрина.
Помимо лекций на эту тему, посетителям предложат посетить выставку "И вот они опять, знакомые мета...". Экспозиция рассказывает о том, как Ярославский край отразился в творчестве Некрасова и Салтыкова-Щедрина.
Все желающие смогут принять участие в организованном библиотекой литературном web-квесте "Некрасов и его время" на базе Электронной энциклопедии Znanium.com.
Музей-заповедник "Карабиха" проведет экскурсионные программы для школьников по льготной цене.
Завершатся "Некрасовские дни" 10 декабря - в день рождения писателя - культурологической игрой.
Николая Некрасов родился 10 декабря 1821 году в Немирове, однако практически всю жизнь прожил под Ярославлем. В его усадьбе сейчас находится музей-заповедник "Карабиха".
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