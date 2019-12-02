Квест и экскурсия пройдут в Ярославле в честь 198-летия писателя Некрасова

02.12.19 11:15

Фото с сайта Музея-заповедника им. Н.А. Некрасова "Карабиха"

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Николая Некрасова "Карабиха" откроет в понедельник в Ярославле "Некрасовские дни", посвященные 198-летию поэта, сообщает пресс-служба музея.

Торжественное открытие состоится в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова.

Ключевой темой "Некрасовских дней" в этом году станет взаимоотношения Некрасова и писателя Михаила Салтыкова-Щедрина.

Помимо лекций на эту тему, посетителям предложат посетить выставку "И вот они опять, знакомые мета...". Экспозиция рассказывает о том, как Ярославский край отразился в творчестве Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

Все желающие смогут принять участие в организованном библиотекой литературном web-квесте "Некрасов и его время" на базе Электронной энциклопедии Znanium.com.

Музей-заповедник "Карабиха" проведет экскурсионные программы для школьников по льготной цене.

Завершатся "Некрасовские дни" 10 декабря - в день рождения писателя - культурологической игрой.

Николая Некрасов родился 10 декабря 1821 году в Немирове, однако практически всю жизнь прожил под Ярославлем. В его усадьбе сейчас находится музей-заповедник "Карабиха".