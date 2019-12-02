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02.12.19 11:26
Более 2 тыс. работников химкомбината "Бор" сокращают в приморском Дальнегорске
"2182 работника ООО "Дальнегорский химический комбинат "БОР" получили уведомления о сокращении с 1 марта 2020 года. Ожидается, что они будут трудоустроены на другое предприятие", - говорится в сообщении.
Сведений о том, что производство в Дальнегорске будет закрыто, нет.
ФППК уточняет, что решением арбитражного суда Приморского края в конце октября предприятие признано несостоятельным, открыто конкурсное производство.
По данным профсоюзов, в августе на предприятии работало 2,3 тыс. человек.
В свою очередь председатель профсоюза "Бора" Сергей Матвеев сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что уведомления о сокращении - это процедурный момент в рамках конкурсного производства.
"У профсоюзов на данный момент нет возражений. Производство будет работать", - сказал Матвеев.
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