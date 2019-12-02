Более 2 тыс. работников химкомбината "Бор" сокращают в приморском Дальнегорске

02.12.19 11:26

© РИА Новости. Юрий Сомов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Почти всех работников ООО "Дальнегорский химический комбинат "БОР" в Приморье уведомили о сокращении в следующем году, сообщила в понедельник Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).

"2182 работника ООО "Дальнегорский химический комбинат "БОР" получили уведомления о сокращении с 1 марта 2020 года. Ожидается, что они будут трудоустроены на другое предприятие", - говорится в сообщении.

Сведений о том, что производство в Дальнегорске будет закрыто, нет.

ФППК уточняет, что решением арбитражного суда Приморского края в конце октября предприятие признано несостоятельным, открыто конкурсное производство.

По данным профсоюзов, в августе на предприятии работало 2,3 тыс. человек.

В свою очередь председатель профсоюза "Бора" Сергей Матвеев сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что уведомления о сокращении - это процедурный момент в рамках конкурсного производства.

"У профсоюзов на данный момент нет возражений. Производство будет работать", - сказал Матвеев.