Семьи с больными детьми в Приморье смогут заранее купить льготные авиабилеты к месту лечения

02.12.19 11:32

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Приморья готовят корректировки в региональные законы, которые позволят семьям с тяжелобольными детьми получить деньги на приобретение билетов к месту лечения заранее, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации края.

"Изменения в нормативно-правовые акты Приморского края позволят нуждающимся семьям с тяжелобольными детьми приобрести авиабилет к месту лечения, а не компенсировать по итогам поездки соответствующие расходы", - сказали в пресс-службе.

Поправки в закон будут представлены депутатскому корпусу на одном из ближайших заседаний Законодательного собрания.

Вопросами приобретения авиабилетов для онкобольных детей в крае занимается фонд "Сохрани жизнь", однако детям с иным тяжелыми болезными приходится решать этот вопрос самостоятельно. Фонд социального страхования помогает с приобретением билетов семьям с детьми уже получившими статус инвалидов.

Как сообщалось, президент страны поставил задачу разработать программу по борьбе с онкозаболеваниями. Кроме того, снижение смертности трудоспособного населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний - основные цели национального проекта "Здравоохранение".