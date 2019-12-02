Двух пособников боевиков задержали в Дагестане

02.12.19 11:38

© РИА Новости. ФСБ РФ

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Дагестана по подозрению в причастности к бандформированию, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД республики.

"В Махачкале задержаны местные жители - 46-летний Джабраил Ибнухаджаров и 29-летний Магомедгаджи Магомедов. Установлено, что они были пособниками боевиков, в частности группировки Асельдерова, ликвидированного в 2016 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе обысков в доме Ибнухаджарова нашли склад оружия и боеприпасов.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК РФ", - сказал собеседник агентства.