Снег в Москве выпадет на неделе и растает к выходным

02.12.19 11:48

© РИА Новости. Евгения Новоженина

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Небольшой снег пройдет в Москве в течение рабочей недели, в среду даже ожидается метель, но после этого будет потепление и все растает, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас в Московской области и соседних регионах лежит снег: около 0,5 - 1 см. В Москве снега нет. В ближайшие дни высота снежного покрова увеличится - небольшой снег ожидается сегодня и завтра, а в среду днем в связи с прохождением фронтального раздела ожидается снег, усиление ветра в порывах до 15 м/с, метель", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

В результате за понедельник и вторник высота снега в Москве может увеличиться на полсантиметра, а в среду после метели снежный покров в столице может достигнуть 3 см (до 4 см по Подмосковью).

Тем не менее, во второй половине недели ожидается потепление. Если с понедельника по среду в Москве и днем, и ночью температуры будут отрицательными, то в четверг столбики термометров перейдут через нулевую отметку и днем ожидается +2...+4, такой температурный режим сохранится до конца выходных. Снег начнет таять.

"Таким образом, к концу недели снег в Москве исчезнет, а по области высота снежного покрова снизится", - сказал Вильфанд.

После потепления на следующей неделе вновь ожидается похолодание, добавил собеседник агентства.

В среднем снежный покров в Московском регионе устанавливается к 28-30 ноября, однако бывают годы, когда снега нет весь декабрь. Вильфанд в этой связи напомнил строки из "Евгения Онегина": "Зимы ждала, ждала природа. / Снег выпал только в январе / На третье в ночь".