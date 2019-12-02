Трех кречетов, пойманных браконьером для продажи в Аравию, выпустили на свободу на Колыме

02.12.19 11:59

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Пограничники и ученые заповедника "Магаданский" вернули в дикую природу трех самок краснокнижного кречета, которых браконьер выловил для продажи в страны Аравийского полуострова.

Трех молодых самок кречета, изъятых у браконьера, выпустили на свободу в предполагаемом месте отлова в Магаданской области, сообщается на сайте заповедника "Магаданский".

"Благодаря хорошему содержанию, птицы легко перенесли краткую неволю. Мы надеемся, что они благополучно переживут зиму и продолжат род", - сообщила заместитель директора по науке заповедника "Магаданский", кандидат биологических наук Ирина Утехина, принимавшая участие в операции по выпуску птиц.

За помощью к специалистам заповедника обратились пограничники. Они попросили ученых определить пол и возраст изъятых птиц, проконсультировать по питанию, содержанию и методике выпуска.

В заповеднике отмечают, что кречетов используют в странах Аравийского полуострова для охоты, интерес к этому виду соколов связан с их размерами и цветом - охотники больше всего ценят крупных белых самок кречета. У хищных птиц самки всегда крупнее самцов и именно у кречета пол можно определить по стандартным промерам птицы.

Ранее со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщалось, что в Магадане у браконьеров изъяты три краснокнижных сокола-кречета, а также приспособления для их лова и содержания. По предварительной оценке, предотвращенный ущерб составил более 5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных животных).

Кречет - самый крупный представитель семейства соколиных, занесенный в Красную книгу РФ. На Дальнем Востоке кречет гнездится на Чукотском полуострове, бассейне Колымы, в Корякском нагорье и на Камчатке. Зимуют по всей территории Дальнего Востока России.

Браконьеры часто пытаются вывезти камчатских кречетов в арабские страны, где соколиная охота - целый пласт культуры: начинающийся в осеннее время сезон сопровождается праздниками, фестивалями, аукционами птиц, соревнованиями. Там эти птицы считаются элитными, стоимость одного кречета на зарубежных рынках достигает $30 тыс.