Ливни со штормовым ветром ожидаются в Крыму

02.12.19 12:09

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение распространили в Крыму на вторник из-за прогнозируемого ухудшения погоды: ливней и шквального ветра, сообщила пресс-служба МЧС республики (ведомство в составе крымского правительства).

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронта 3 декабря в Крыму ожидаются местами очень сильные осадки: дождь, мокрый снег, в горах - снег. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей региона и туристов держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под большими деревьями.