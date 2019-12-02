Северный флот в 2020г. проведет учения по защите арктических территорий

02.12.19 12:22

© РИА Новости. Андрей Станавов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Корабли Северного флота (СФ) проведут учения в Арктике и продолжат выполнение задач в дальней океанской зоне в 2020 году, сообщает пресс-служба СФ в понедельник.

"Североморцы проведут учения по защите арктических и островных территорий России, а также выполнят задачи нескольких дальних походов", - сказал командующий Северным флотом Александр Моисеев на торжественном открытии нового учебного года в Вооруженных силах РФ, чьи слова приводятся в сообщении.

"Выполнять поставленные задачи в дальнюю океанскую зону первыми отправятся экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Кондопога", - сказал Моисеев.

Кроме того, командующий анонсировал пополнение флота атомным подводным крейсером "Князь Владимир", завершившим государственный испытания.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трех "Бореев" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием, заявили представители Северного флота РФ.