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02.12.19 12:25
Минстрой: средняя ставка по ипотеке составит 10,1% до конца года
"По тем данным, которые у нас есть средняя, именно средняя ставка по ипотеке, мы не говорим сейчас о минимальных и максимальных значениях, должна составить 10,1%", сказал Якушев.
По данным мониторинга ДОМ.РФ и FRG, в ноябре продолжилось снижение ставок предложения основных ипотечных кредиторов: средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась до 8,96% на новостройки и 9,09% на вторичное жилье.
"По итогам первого квартала будущего года ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений и приблизятся к целевому уровню, определенному национальным проектом "Жилье и городская среда на 2020 год (8,7%)", - заверили в ДОМ.РФ.
Ипотечный портфель на 01.11.2019 г. превысил 8 трлн рублей (+17% к 01.11.2018 г., что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 г. в целом, +22).
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