Минстрой: средняя ставка по ипотеке составит 10,1% до конца года

02.12.19 12:25

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Средняя ставка по ипотеке, по прогнозам Минстроя России, может составить 10,1%, рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"По тем данным, которые у нас есть средняя, именно средняя ставка по ипотеке, мы не говорим сейчас о минимальных и максимальных значениях, должна составить 10,1%", сказал Якушев.

По данным мониторинга ДОМ.РФ и FRG, в ноябре продолжилось снижение ставок предложения основных ипотечных кредиторов: средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась до 8,96% на новостройки и 9,09% на вторичное жилье.

"По итогам первого квартала будущего года ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений и приблизятся к целевому уровню, определенному национальным проектом "Жилье и городская среда на 2020 год (8,7%)", - заверили в ДОМ.РФ.

Ипотечный портфель на 01.11.2019 г. превысил 8 трлн рублей (+17% к 01.11.2018 г., что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 г. в целом, +22).