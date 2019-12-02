Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа из РФ в КНР по "Силе Сибири"

02.12.19 12:34

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.

"Все объекты для начала поставок по восточному маршруту готовы как на российской, так и на китайской стороне. Благодарю сотрудников "Газпрома" и подрядных организаций за высокий профессионализм и проделанную работу", - сказал президент России Владимир Путин.

По словам Путина, этот проект выводит отношения двух стран на качественно новый уровень и приближает страны к достижению цели выйти к 2024 году на уровень товарооборота в $200 млрд.

"В настоящее время газопровод "Сила Сибири" заполнен газом и находится под давлением. "Газпром" (MOEX: GAZP) готов к началу поставок газа к Китайскую Народную Республику", отрапортовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер с компрессорной станции (КС) "Атаманская" (на этапе строительства называлась "Зейская").

"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", - сказал Миллер.

"Разрешаю", - скомандовал Путин.

"Диспетчер, прошу открыть линейный кран", - сказал глава "Газпрома".

Когда газ пошел в китайскую ГТС на аплодирующих работников КС Хайхэ посыпались конфетти.

Договор купли-продажи российского газа по "Силе Сибири" между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) был подписан в мае 2014 г. сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень поставки должны выйти в течение пяти лет, а пока, на период наращивания поставок, объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020, 10 млрд кубометров на 2021 и 15 млрд кубометров на 2022 год. Минимальное контрактное количество составляет 85% от этих объемов.

На первом этапе поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения, потом к газопроводу подключат Ковыктинское. Строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км началось в сентябре 2014 г.

На строительстве объекта было занято 10 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники, было использовано 1800 тыс. тонн труб, сказал Миллер.

Полная протяженность газопровода "Сила Сибири" составит около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.