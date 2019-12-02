Время для скорби: в Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
  
Недешевые технологии: в Кемерове установили мультимедийную новогоднюю ель за 18 млн рублей
   
По "восточному" маршруту: дан старт поставкам российского газа в Китай
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
02.12.19 12:34

Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа из РФ в КНР по "Силе Сибири"

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.

"Все объекты для начала поставок по восточному маршруту готовы как на российской, так и на китайской стороне. Благодарю сотрудников "Газпрома" и подрядных организаций за высокий профессионализм и проделанную работу", - сказал президент России Владимир Путин.

По словам Путина, этот проект выводит отношения двух стран на качественно новый уровень и приближает страны к достижению цели выйти к 2024 году на уровень товарооборота в $200 млрд.

"В настоящее время газопровод "Сила Сибири" заполнен газом и находится под давлением. "Газпром" (MOEX: GAZP) готов к началу поставок газа к Китайскую Народную Республику", отрапортовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер с компрессорной станции (КС) "Атаманская" (на этапе строительства называлась "Зейская").

"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", - сказал Миллер.

"Разрешаю", - скомандовал Путин.

"Диспетчер, прошу открыть линейный кран", - сказал глава "Газпрома".

Когда газ пошел в китайскую ГТС на аплодирующих работников КС Хайхэ посыпались конфетти.

Договор купли-продажи российского газа по "Силе Сибири" между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) был подписан в мае 2014 г. сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень поставки должны выйти в течение пяти лет, а пока, на период наращивания поставок, объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020, 10 млрд кубометров на 2021 и 15 млрд кубометров на 2022 год. Минимальное контрактное количество составляет 85% от этих объемов.

На первом этапе поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения, потом к газопроводу подключат Ковыктинское. Строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км началось в сентябре 2014 г.

На строительстве объекта было занято 10 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники, было использовано 1800 тыс. тонн труб, сказал Миллер.

Полная протяженность газопровода "Сила Сибири" составит около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.12.19 15:31
Главную новогоднюю елку страны нашли в Бородинском лесничестве
.
  02.12.19 15:10
Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок
.
  02.12.19 14:17
"Ленком" восстановит "Поминальную молитву" и "Пер Гюнт" Марка Захарова
.
  02.12.19 13:34
Мосгорсуд: 11 московских райсудов получили сообщения о минировании
.
  02.12.19 13:11
Монумент в честь спасения экипажа аварийного "Союза" открыли в Москве
.
  02.12.19 12:30
Убивший аспирантку историк Соколов содержится в психбольнице СИЗО "Бутырка"
.
  02.12.19 11:48
Снег в Москве выпадет на неделе и растает к выходным
.
  02.12.19 10:49
Прокурор: жалоба Голунова на бездействие СК не имеет под собой оснований
.
  02.12.19 10:32
Москва собирается потратить на строительство более 20% своих расходов в 2020 году
.
  29.11.19 15:15
Движение грузовиков в жилой застройке на территории Москвы запретят в 2020г


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket