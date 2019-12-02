Более 1 тыс. лебедей-кликунов перезимуют на алтайском незамерзающем озере

02.12.19 12:42

© РИА Новости. Владимир Вяткин

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Мобильные вагончики обустроят для туристов на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае для того, чтобы в сильные морозы наблюдать за лебедями, прилетающими зимовать, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

"В этом году зимовать на озере явно будет больше лебедей. Скрупулезный подсчет прилетевших на зимовку птиц проведут с применением специальной аппаратуры, включая квадрокоптер, специалисты-орнитологи. Но уже можно сказать, что в этом году перезимует больше птиц, чем в прошлом сезоне, когда их насчитали 1 тыс. 20 особей. Надо сказать, у нас каждый год прирастает число зимующих птиц", - цитирует пресс-центр госинспектора заказника "Лебединый" Владимира Никулинского.

Отмечается, что ежегодно интерес к заказнику растет, поэтому планируется обустроить площадку для фотографов и мобильные вагончики для кратковременного пребывания туристов, приезжающих полюбоваться на водоплавающих птиц среди сибирских снегов.

"Нужно принимать во внимание, что лебеди на Светлом живут всего несколько месяцев (с декабря по март), а затем улетают на север. Именно в эти несколько месяцев озеро привлекает туристов, затем птицы улетают, озеро пустеет. И гостям здесь уже не слишком интересно. Поэтому строить поблизости от озера домики для приема туристов смысла нет", - подчеркивается в пресс-релизе.

Зимовать на озеро Светлое прилетают лебеди-шипуны, лебеди-кликуны, встречается и малый тундровый лебедь. Ученые пришли к выводу, что здесь зимуют лебеди, прилетающие с территории Обской губы и Таймыра: эти птицы не тратят силы на перелет в страны Азии, Индию и Китай и зимуют на Алтае - в более подходящих условиях, где к тому же обеспечивается подкормка.

В Алтайском крае с 1973 года функционирует заказник "Лебединый". Алтай - единственное место в зоне континентального климата России, куда лебеди прилетают на зимовку. Озеро Светлое не замерзает зимой из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме, егеря подкармливают птиц. На озере есть смотровая площадка. Уже несколько лет туристов возят сюда организованными группами полюбоваться на необычное зрелище - белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.