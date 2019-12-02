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02.12.19 12:50
Танкер и теплоход столкнулись в акватории Дона
"Ничего серьезного. Теплоход "Мелита" совершил навал на танкер "VF Tanker 14". В результате произошедшего на теплоходе трещина привального бруса, у танкера пробоина выше ватерлинии в кормовой части пять на шесть сантиметров. Никаких пострадавших, утечек нет. Судовой ход не нарушен", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после устранения повреждения суда отправятся к своим пунктам назначения.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в акватории реки "Дон" столкнулись сухогруз и танкер. На борту каждого судна находятся команды по 12 человек. Командой танкера было принято решение на месте чинить пробоину и продолжать движение.
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