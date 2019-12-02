Танкер и теплоход столкнулись в акватории Дона

02.12.19 12:50

© РИА Новости. Владимир Вяткин

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Два судна - теплоход "Мелита" и танкер " VF Tanker 14," - получили незначительные повреждения после столкновения в понедельник на 2998,5 километре судового хода реки Дон, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота.

"Ничего серьезного. Теплоход "Мелита" совершил навал на танкер "VF Tanker 14". В результате произошедшего на теплоходе трещина привального бруса, у танкера пробоина выше ватерлинии в кормовой части пять на шесть сантиметров. Никаких пострадавших, утечек нет. Судовой ход не нарушен", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после устранения повреждения суда отправятся к своим пунктам назначения.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в акватории реки "Дон" столкнулись сухогруз и танкер. На борту каждого судна находятся команды по 12 человек. Командой танкера было принято решение на месте чинить пробоину и продолжать движение.