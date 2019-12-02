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02.12.19 13:11
Монумент в честь спасения экипажа аварийного "Союза" открыли в Москве
Архитектурная композиция, посвященная успешному выходу из аварийной ситуации экипажа "Союз МС-10", установлена в госкорпорации "Роскосмос".
"Нет ничего более важного, чем безопасность полета, и мы этому правилу будем следовать всегда", - сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, на церемонии открытия композиции.
В церемонии приняли участие члены экипажа "Союза МС-10" космонавт Алексей Овчинников и астронавт Ник Хейг.
На церемонии Хейгу был вручен орден Мужества.
11 октября при запуске "Союза МС-10" произошла нештатная ситуация, из-за которой полет был прерван, и члены экипажа совершили аварийную посадку в Казахстане.
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