Зампред ВТБ: утечки данных из банков из топ-50 связаны с человеческим фактором

02.12.19 13:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Получить извне данные клиентов банков из топ-50 невозможно, утечки связаны с человеческим фактором, считает заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников.

"Сейчас извне получить персональные данные крупных банков, например, из топ-50, просто невозможно. Любые утечки на рынке - это всегда человеческий фактор", - сообщил Печатников в интервью "Интерфаксу".

В середине ноября стало известно о продаже в интернете данных 5 тыс. вкладчиков ВТБ. До этого сообщалось об утечке данных клиентов Альфа-банка, а также Сбербанка.

Печатников отметил, что этот случай относится к данным клиентов 2016 года, в ВТБ применяется формула "нулевой терпимости"к утечкам.

"Вообще эта история, что называется, "из прошлой жизни", там единичные сведения, которые относятся к 2016 году, то есть еще даже до объединения ВТБ24 и ВТБ. Это уже пройденный этап, и все соответствующие выводы давно были сделаны", - сказал зампред.

"У нас применяется формула "нулевой терпимости" к утечке персональных данных. В банке установлен тотальный контроль за всеми действиями пользователей при работе с конфиденциальной информацией, создан специальный закрытый периметр, который обеспечивает максимальную защиту сведений банка", - подчеркнул он.

По его словам, после принятия решения о таком подходе к утечкам ни одного инцидента зафиксировано не было. "Мы изначально придерживались этого принципа, закрепили его в новой стратегии. Внешний периметр закрыт, что делает проникновение в систему невозможным. Внутри банка тоже очень большая работа проведена. Это и контроль доступа, и мониторинг психологического и финансового здоровья персонала, особенно лиц, которые допущены к персональным данным. Задача работодателя - создать условия для сотрудников, чтобы никаких инцидентов не возникало", - пояснил Печатников.