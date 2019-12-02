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02.12.19 13:21
"Ямал" после ухода "Аэрофлота" из Салехарда начнет летать в "Шереметьево"
"Весной "Ямал" начнет летать в "Шереметьево", в удобный аэропорт для многих, то есть будет выбор", - сказал Артюхов.
Согласно данным сайта аэропорта Салехарда, в настоящее время в Москву летает только авиакомпания "Ямал" и только в "Домодедово". По понедельникам, вторникам, четвергам и субботам полеты осуществляются один раз в день, по средам, пятницам и воскресеньям - дважды.
Как сообщалось, из Салехарда в Москву, но в аэропорт "Шереметьево", ежедневно летал и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), однако с ноября авиакомпания прекратила полеты.
Артюхов во время прямого эфира сообщил, что власти региона пытались удержать "Аэрофлот", но безуспешно.
"Бытует мнение, что кто-то "Аэрофлот" с Ямала выгонял. Вы бы знали, как мы бились за то, чтобы он остался. Сам лично неоднократно пользовался услугами. (...) К сожалению, авиакомпания отказала, потому что по ее расчетам данный рейс приносил убыток. Честно, не понимаю, неоднократно летая, видел, что часто самолет почти полный", - сказал губернатор.
Он также отметил, что власти региона предлагали "Аэрофлоту" субсидировать рейс. "Когда мы предложили руку помощи, меры субсидирования, как мы делаем по другим направлениям, то расчет показал сумму в два раза больше, чем расчет авиакомпании "Ямал". Здесь цифры сказали сами на себя", - добавил глава региона.
АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
АО "Аэропорт Салехард" является одним из основных транспортных узлов в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, обеспечивает перевозки между городами округа и за его пределами.
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа владеет 100% акций аэропорта "Салехард".
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