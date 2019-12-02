"Ямал" после ухода "Аэрофлота" из Салехарда начнет летать в "Шереметьево"

02.12.19 13:21

© РИА Новости. Максим Блинов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" весной 2020 года начнет осуществлять полеты из Салехарда в московский аэропорт "Шереметьево", сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с жителями региона в воскресенье.

"Весной "Ямал" начнет летать в "Шереметьево", в удобный аэропорт для многих, то есть будет выбор", - сказал Артюхов.

Согласно данным сайта аэропорта Салехарда, в настоящее время в Москву летает только авиакомпания "Ямал" и только в "Домодедово". По понедельникам, вторникам, четвергам и субботам полеты осуществляются один раз в день, по средам, пятницам и воскресеньям - дважды.

Как сообщалось, из Салехарда в Москву, но в аэропорт "Шереметьево", ежедневно летал и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), однако с ноября авиакомпания прекратила полеты.

Артюхов во время прямого эфира сообщил, что власти региона пытались удержать "Аэрофлот", но безуспешно.

"Бытует мнение, что кто-то "Аэрофлот" с Ямала выгонял. Вы бы знали, как мы бились за то, чтобы он остался. Сам лично неоднократно пользовался услугами. (...) К сожалению, авиакомпания отказала, потому что по ее расчетам данный рейс приносил убыток. Честно, не понимаю, неоднократно летая, видел, что часто самолет почти полный", - сказал губернатор.

Он также отметил, что власти региона предлагали "Аэрофлоту" субсидировать рейс. "Когда мы предложили руку помощи, меры субсидирования, как мы делаем по другим направлениям, то расчет показал сумму в два раза больше, чем расчет авиакомпании "Ямал". Здесь цифры сказали сами на себя", - добавил глава региона.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.

АО "Аэропорт Салехард" является одним из основных транспортных узлов в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области, обеспечивает перевозки между городами округа и за его пределами.

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа владеет 100% акций аэропорта "Салехард".