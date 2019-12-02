Мосгорсуд: 11 московских райсудов получили сообщения о минировании

02.12.19 13:34

© РИА Новости. Антон Денисов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Около тысячи человек были эвакуированы в понедельник из 11 районных судов Москвы после поступившего электронного сообщения об угрозе взрывом.

"В понедельник на электронную почту 11-ти московских судов пришли анонимные письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после чего незамедлительно были предприняты меры к эвакуации сотрудников и посетителей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она отметила, что в настоящее время половина из этих судов уже возобновила работу.

Так, ложные сообщения о взрывных устройствах поступили в Басманный, Лефортовский, Хамовнический, Замоскворецкий, Пресненский, Зюзинский, Чертановский, Нагатинский, Дорогомиловский, Останкинский и Люблинский суды Москвы.

Волна ложных сообщений о минировании московских судов началась 28 ноября. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали несколько судов.