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02.12.19 13:36

Пенсии россиян защитят от кредиторов

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития предлагает законодательно запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.

Соответствующий законопроект, предусматривающий поправки в закон "Об исполнительном производстве" и ряд других законов, имеется в распоряжении "Интерфакса". Этот документ в минувшую пятницу был одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщили "Интерфаксу" в понедельник в секретариате РТК.

Согласно законопроекту и пояснительной записке к нему, в настоящий момент в законе "Об исполнительном производстве" перечислены доходы, на которые не может быть обращено взыскание. В этом списке есть страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, однако страховых пенсий нет. Таким образом, сейчас с них можно взыскивать долги, в том числе долги по кредитам.

Законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями военнослужащих, пожарных, полицейских, сотрудников Росгвардии и др., а также пособиями по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. "Вместе с тем, обращение взыскания на пенсии, по сути, нивелирует указанные конституционные гарантии граждан на получение социального обеспечения", - говорится в записке.

Также отмечается, что возможность взыскивать долги с пенсий стимулирует к нерациональному поведению кредиторов - в результате пенсии уходят в карман кредитору, что деформирует "цели и принципы функционирования системы пенсионного страхования".

Вместе с тем, документ, защищая пенсии от кредиторов, одновременно предусматривает возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов - это, в частности, долги по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, уплата административного и судебного штрафа и "иные требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды".

Несмотря на такую оговорку, взыскать из пенсии даже в этом случае можно будет лишь средства в объеме сверх прожиточного минимума за месяц - такое дополнение законопроект предлагает внести в закон "О страховых пенсиях". Прожиточный минимум, таким образом, должен будет остаться у пенсионера в любом случае - даже если у него есть долги по ЖКХ.

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