Песков: Путин готов ответить Зеленскому на вопрос о принадлежности Крыма

02.12.19 13:46

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин готов дать своему украинскому коллеге развернутый и последовательный ответ о принадлежности Крыма, если Владимир Зеленский поднимет его на предполагаемой встрече, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, он (Путин) даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться - как это делает президент всегда - открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о желании привлечь США к обсуждению вопроса возвращения Украине Крыма.

При этом Песков добавил: "Здесь никакой реакции быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях".

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы найти площадку для обсуждения вопроса о возвращении Украине Крыма и считает, что в этом формате могли бы участвовать США.

"Меня тоже волнует, что Крым нигде не фигурирует на переговорах. Где и когда мы будем говорить об этом? В течение почти шести лет эта тема была закрыта. Ее не существует", - сказал Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Зеленский считает, что в решении вопроса с Крымом могли бы помочь США. "Такой формат разговора может включать в себя Украину, Россию, США. Я буду поднимать вопрос на встрече в "нормандском формате", можем ли мы поговорить о Крыме в этом кругу ("нормандской четверки" - ИФ). Если нет, то я хочу, чтобы мы определили еще какой-то формат. Это наша территория, мы хотим, чтобы она вернулась к нам", - подчеркнул он.

"Нормандский формат" предусматривает участие Украины, Германии, Франции и РФ.