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02.12.19 13:55
Продажу безалкогольных энергетиков запретят с 2020 года в Костромской области
"С 1 января 2020 года запрет начинает действовать на территории Костромской области", - говорится в сообщении.
Продавцам магазинов региона при продаже энергетических напитков нужно будет удостовериться, что покупателю исполнилось 18 лет.
"В случае, если продавец сомневается, он обязан потребовать документ, позволяющий установить возраст покупателя", - отмечается в пресс-релизе.
Ситников также одобрил поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним.
Для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 25 тысяч рублей.
За повторное нарушение закона в течение одного года физическим лицам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностным лицам - 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - 25 тысяч рублей, юридическим лицам - 50 тысяч рублей.
Ранее закон и поправки в кодекс одобрили депутаты Костромской областной думы.
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