Продажу безалкогольных энергетиков запретят с 2020 года в Костромской области

02.12.19 13:55

© РИА Новости. Алексей Филиппов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал закон о запрете продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, сообщает пресс-служба администрации региона.

"С 1 января 2020 года запрет начинает действовать на территории Костромской области", - говорится в сообщении.

Продавцам магазинов региона при продаже энергетических напитков нужно будет удостовериться, что покупателю исполнилось 18 лет.

"В случае, если продавец сомневается, он обязан потребовать документ, позволяющий установить возраст покупателя", - отмечается в пресс-релизе.

Ситников также одобрил поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 25 тысяч рублей.

За повторное нарушение закона в течение одного года физическим лицам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностным лицам - 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - 25 тысяч рублей, юридическим лицам - 50 тысяч рублей.

Ранее закон и поправки в кодекс одобрили депутаты Костромской областной думы.