Госдума во вторник рассмотрит законопроект о возвращении курилок в аэропорты

02.12.19 14:09

© РИА Новости. Владимир Вяткин

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума на этой неделе рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, сообщил в понедельник "Интерфаксу" депутат Сергей Боярский ("Единая Россия").

"Законопроект планируется вынести на рассмотрение Госдумы во вторник", - сказал Боярский в понедельник.

Он является автором соответствующей инициативы (315272-7), которую внес в Думу еще в ноябре 2017. В первом чтении законопроект был принят в июле 2019.

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. По данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах.

В связи с этим депутат предлагает прописать в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил в разговоре с журналистами, что "много было на этот счет споров, ломали копья".

"Если человек курит, и он находится в транзитной зоне, ему предстоит провести без курения огромное количество времени, и в самолете, и до самолета: то мы прекрасно с вами знаем, что это все равно нарушается. Курят люди в комнатах матери и ребенка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим", - сказал Исаев.

Он считает, что "в этих случаях целесообразно поставить в аэропортах специальные курительные комнаты, которыми люди смогут воспользоваться, не нанося вреда другим гражданам".

При подготовке инициативы ко второму чтению профильным комитетом Госдумы по охране здоровья были одобрены поправки предусматривающие, что "курилки" могут вернуться в аэропорты России в виде непрозрачных зон.

Это позволит избежать пропаганды курения, считает Боярский.