Трутнев поручил "РусГидро" разобраться в причинах сбоя на Сахалинской ГРЭС-2

02.12.19 14:12

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер российского правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2, сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

"Соответствующие службы должны тщательно и быстро разобраться в ситуации. Подобные случаи, когда отключается новый только пущенный блок, совершенно недопустимы. Все неполадки строители совместно с энергетиками должны устранить в кратчайшее время", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

В свою очередь помощник вице-премьера Тимур Чернышев уточнил, что энергетики уже приступили к анализу причин остановки блока.

"В ближайшее время будут определены причины произошедшего и выработаны технические решения для устранения инцидента. Все оборудование имеет гарантии. Совершенно точно: сахалинцы не останутся без тепла и света", - подчеркнул Чернышев.

Отмечается, что сейчас ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока было задействовано оборудование из резерва. Это позволило свести к минимуму перерыв в электроснабжении потребителей. Сейчас специалисты проводят углубленное расследование инцидента и выработку технических решений.

Генподрядчиком строительства Сахалинский ГРЭС-2 выступает группа компаний "ТЭК-Мосэнерго", которая имеет двухлетние гарантийные обязательства по устранению дефектов строительства.

Как сообщалось, энергоблок N2 Сахалинской ГРЭС-2, запущенной в работу 25 ноября, отключался 29 ноября на 20 минут. На время остановки в оперативном режиме было задействовано резервное оборудование.

25 ноября ПАО "РусГидро" ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2. Тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работающей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой электростанции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбоагрегата и два котлоагрегата. Все сооружения и оборудования станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение сильных тайфунов. Станция работает на угле.

Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована.