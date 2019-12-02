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02.12.19 14:12
Трутнев поручил "РусГидро" разобраться в причинах сбоя на Сахалинской ГРЭС-2
"Соответствующие службы должны тщательно и быстро разобраться в ситуации. Подобные случаи, когда отключается новый только пущенный блок, совершенно недопустимы. Все неполадки строители совместно с энергетиками должны устранить в кратчайшее время", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
В свою очередь помощник вице-премьера Тимур Чернышев уточнил, что энергетики уже приступили к анализу причин остановки блока.
"В ближайшее время будут определены причины произошедшего и выработаны технические решения для устранения инцидента. Все оборудование имеет гарантии. Совершенно точно: сахалинцы не останутся без тепла и света", - подчеркнул Чернышев.
Отмечается, что сейчас ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока было задействовано оборудование из резерва. Это позволило свести к минимуму перерыв в электроснабжении потребителей. Сейчас специалисты проводят углубленное расследование инцидента и выработку технических решений.
Генподрядчиком строительства Сахалинский ГРЭС-2 выступает группа компаний "ТЭК-Мосэнерго", которая имеет двухлетние гарантийные обязательства по устранению дефектов строительства.
Как сообщалось, энергоблок N2 Сахалинской ГРЭС-2, запущенной в работу 25 ноября, отключался 29 ноября на 20 минут. На время остановки в оперативном режиме было задействовано резервное оборудование.
25 ноября ПАО "РусГидро" ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2. Тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работающей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой электростанции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбоагрегата и два котлоагрегата. Все сооружения и оборудования станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение сильных тайфунов. Станция работает на угле.
Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована.
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