"Ленком" восстановит "Поминальную молитву" и "Пер Гюнт" Марка Захарова

02.12.19 14:17

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Театр "Ленком" планирует в этом сезоне представить на сцене восстановленный спектакль в постановке Захарова "Поминальная молитва".

"У нас ведутся переговоры с режиссерами, предполагаются и уже достигнуты договоренности с рядом режиссеров на этот и следующие сезоны", - сообщил "Интерфаксу" директор театра имени Марка Захарова Марк Варшавер.

Он добавил, что в этом году уже готова одна премьера - "Капкан" режиссера Захарова по произведению Владимира Сорокина. Она состоится 2 декабря.

Также в этом сезоне театр планирует поставить пьесу "Жизнь прекрасна или Finita la commedia", режиссером которой станет Александр Морфов, ранее поставивший в театре "Пролетая над гнездом кукушки".

Премьера намечена на февраль-июнь этого сезона.

В июне 2020 года будет представлен спектакль "Вечный обманщик" (Тартюф) по произведению Мольера, постановщиком которого станет приглашенный литовский режиссер Дайнюс Казлаускас.

"Дальше у нас есть планы по восстановлению спектакля "Поминальная молитва", где уже сделано распределение ролей. Режиссером, который будет делать кальку этого спектакля в память о Захарове и о тех актерах, которые играли в том спектакле, будет народный артист Александр Лазарев", - сказал Варшавер.

Кроме того, в этом сезоне театр планирует поставить детский спектакль "Незнайка" по сказке Николая Носова.

На следующие два сезона (2020-2021 и 2021-2022) также ведутся переговоры с режиссерами.

Так, режиссер Владимир Панков будет ставить спектакль "Человек из Ламанчи" (Дон Кихот), премьера которого намечена на сезон 2020-2021.

На следующий сезон "Ленком" также ведет переговоры с режиссером Дмитрием Крымовым.

"У нас большая надежда на Глеба Памфилова, который у нас поставил несколько работ - это "Аквитанская львица", "Ложь во спасение", которые уже много лет идут у нас", - добавил Варшавер.

Кроме того, в планах театра восстановить спектакль "Пер Гюнт" по мотивам драмы Генрика Ибсена. Режиссером спектакля был Марк Захаров.

"Очень хочется восстановить "Пер Гюнт", который был снят. Ко мне подошли артисты наши и говорят, хорошо бы, Марк Борисович, восстановить, тем более у нас все артисты на местах, это будет легче сделать, чем поставить новый спектакль. Это был удивительный спектакль, который шел с большим аншлагом", - добавил Варшавер.

Для расширения количества показов директор театра заключил контракты с площадками Москвы, на которых будут идти спектакли из репертуара "Ленкома".

Кроме художественной работы, как рассказал Варшавер, театр проводит и экономические улучшения.

"Театром сейчас проделана большая работа по повышению заработной платы. Мы перевели 26 молодых артистов на полные ставки. Прибавили народным и заслуженным артистам, просто артистам. И повысили баллы - у нас есть коэффициент трудового участия, где каждый балл регламентируется определенной суммой, где я повысил стоимость каждого балла в 2,5 раза", - добавил Варшавер.