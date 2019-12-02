Время для скорби: в Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
  
Недешевые технологии: в Кемерове установили мультимедийную новогоднюю ель за 18 млн рублей
   
По "восточному" маршруту: дан старт поставкам российского газа в Китай
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
02.12.19 14:17

"Ленком" восстановит "Поминальную молитву" и "Пер Гюнт" Марка Захарова

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 декабря. Interfax-Russia.ru - Театр "Ленком" планирует в этом сезоне представить на сцене восстановленный спектакль в постановке Захарова "Поминальная молитва".

"У нас ведутся переговоры с режиссерами, предполагаются и уже достигнуты договоренности с рядом режиссеров на этот и следующие сезоны", - сообщил "Интерфаксу" директор театра имени Марка Захарова Марк Варшавер.

Он добавил, что в этом году уже готова одна премьера - "Капкан" режиссера Захарова по произведению Владимира Сорокина. Она состоится 2 декабря.

Также в этом сезоне театр планирует поставить пьесу "Жизнь прекрасна или Finita la commedia", режиссером которой станет Александр Морфов, ранее поставивший в театре "Пролетая над гнездом кукушки".

Премьера намечена на февраль-июнь этого сезона.

В июне 2020 года будет представлен спектакль "Вечный обманщик" (Тартюф) по произведению Мольера, постановщиком которого станет приглашенный литовский режиссер Дайнюс Казлаускас.

"Дальше у нас есть планы по восстановлению спектакля "Поминальная молитва", где уже сделано распределение ролей. Режиссером, который будет делать кальку этого спектакля в память о Захарове и о тех актерах, которые играли в том спектакле, будет народный артист Александр Лазарев", - сказал Варшавер.

Кроме того, в этом сезоне театр планирует поставить детский спектакль "Незнайка" по сказке Николая Носова.

На следующие два сезона (2020-2021 и 2021-2022) также ведутся переговоры с режиссерами.

Так, режиссер Владимир Панков будет ставить спектакль "Человек из Ламанчи" (Дон Кихот), премьера которого намечена на сезон 2020-2021.

На следующий сезон "Ленком" также ведет переговоры с режиссером Дмитрием Крымовым.

"У нас большая надежда на Глеба Памфилова, который у нас поставил несколько работ - это "Аквитанская львица", "Ложь во спасение", которые уже много лет идут у нас", - добавил Варшавер.

Кроме того, в планах театра восстановить спектакль "Пер Гюнт" по мотивам драмы Генрика Ибсена. Режиссером спектакля был Марк Захаров.

"Очень хочется восстановить "Пер Гюнт", который был снят. Ко мне подошли артисты наши и говорят, хорошо бы, Марк Борисович, восстановить, тем более у нас все артисты на местах, это будет легче сделать, чем поставить новый спектакль. Это был удивительный спектакль, который шел с большим аншлагом", - добавил Варшавер.

Для расширения количества показов директор театра заключил контракты с площадками Москвы, на которых будут идти спектакли из репертуара "Ленкома".

Кроме художественной работы, как рассказал Варшавер, театр проводит и экономические улучшения.

"Театром сейчас проделана большая работа по повышению заработной платы. Мы перевели 26 молодых артистов на полные ставки. Прибавили народным и заслуженным артистам, просто артистам. И повысили баллы - у нас есть коэффициент трудового участия, где каждый балл регламентируется определенной суммой, где я повысил стоимость каждого балла в 2,5 раза", - добавил Варшавер.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.12.19 15:31
Главную новогоднюю елку страны нашли в Бородинском лесничестве
.
  02.12.19 15:10
Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок
.
  02.12.19 13:34
Мосгорсуд: 11 московских райсудов получили сообщения о минировании
.
  02.12.19 13:11
Монумент в честь спасения экипажа аварийного "Союза" открыли в Москве
.
  02.12.19 12:30
Убивший аспирантку историк Соколов содержится в психбольнице СИЗО "Бутырка"
.
  02.12.19 11:48
Снег в Москве выпадет на неделе и растает к выходным
.
  02.12.19 10:49
Прокурор: жалоба Голунова на бездействие СК не имеет под собой оснований
.
  02.12.19 10:32
Москва собирается потратить на строительство более 20% своих расходов в 2020 году
.
  29.11.19 15:15
Движение грузовиков в жилой застройке на территории Москвы запретят в 2020г
.
  29.11.19 15:09
Москва названа лучшим городским туристическим направлением мира


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket