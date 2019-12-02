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02.12.19 14:17
"Ленком" восстановит "Поминальную молитву" и "Пер Гюнт" Марка Захарова
"У нас ведутся переговоры с режиссерами, предполагаются и уже достигнуты договоренности с рядом режиссеров на этот и следующие сезоны", - сообщил "Интерфаксу" директор театра имени Марка Захарова Марк Варшавер.
Он добавил, что в этом году уже готова одна премьера - "Капкан" режиссера Захарова по произведению Владимира Сорокина. Она состоится 2 декабря.
Также в этом сезоне театр планирует поставить пьесу "Жизнь прекрасна или Finita la commedia", режиссером которой станет Александр Морфов, ранее поставивший в театре "Пролетая над гнездом кукушки".
Премьера намечена на февраль-июнь этого сезона.
В июне 2020 года будет представлен спектакль "Вечный обманщик" (Тартюф) по произведению Мольера, постановщиком которого станет приглашенный литовский режиссер Дайнюс Казлаускас.
"Дальше у нас есть планы по восстановлению спектакля "Поминальная молитва", где уже сделано распределение ролей. Режиссером, который будет делать кальку этого спектакля в память о Захарове и о тех актерах, которые играли в том спектакле, будет народный артист Александр Лазарев", - сказал Варшавер.
Кроме того, в этом сезоне театр планирует поставить детский спектакль "Незнайка" по сказке Николая Носова.
На следующие два сезона (2020-2021 и 2021-2022) также ведутся переговоры с режиссерами.
Так, режиссер Владимир Панков будет ставить спектакль "Человек из Ламанчи" (Дон Кихот), премьера которого намечена на сезон 2020-2021.
На следующий сезон "Ленком" также ведет переговоры с режиссером Дмитрием Крымовым.
"У нас большая надежда на Глеба Памфилова, который у нас поставил несколько работ - это "Аквитанская львица", "Ложь во спасение", которые уже много лет идут у нас", - добавил Варшавер.
Кроме того, в планах театра восстановить спектакль "Пер Гюнт" по мотивам драмы Генрика Ибсена. Режиссером спектакля был Марк Захаров.
"Очень хочется восстановить "Пер Гюнт", который был снят. Ко мне подошли артисты наши и говорят, хорошо бы, Марк Борисович, восстановить, тем более у нас все артисты на местах, это будет легче сделать, чем поставить новый спектакль. Это был удивительный спектакль, который шел с большим аншлагом", - добавил Варшавер.
Для расширения количества показов директор театра заключил контракты с площадками Москвы, на которых будут идти спектакли из репертуара "Ленкома".
Кроме художественной работы, как рассказал Варшавер, театр проводит и экономические улучшения.
"Театром сейчас проделана большая работа по повышению заработной платы. Мы перевели 26 молодых артистов на полные ставки. Прибавили народным и заслуженным артистам, просто артистам. И повысили баллы - у нас есть коэффициент трудового участия, где каждый балл регламентируется определенной суммой, где я повысил стоимость каждого балла в 2,5 раза", - добавил Варшавер.
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