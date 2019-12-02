Свердловский Минздрав проверит жалобы врачей областной детской больницы на низкие зарплаты

02.12.19 14:21

© РИА Новости. Антон Денисов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге написали открытое заявление по поводу низких зарплат в медучреждении, сообщается в группе "Профсоюз медработников "Действие" в соцсети "Вконтакте".

"Обращение уже официально направлено в адрес губернатора области", - говорится в сообщении. Документ подписали 113 работников больницы: врачи, медсестры, лаборанты.

По данным авторов заявления, зарплата врачей больницы с учетом переработок составляет порядка 40-55 тыс. рублей в месяц, а средний медперсонал получает 20-30 тыс. рублей.

"Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, пытаясь обеспечить элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, лишая себя полноценной жизни <...> Руководство отчитывается о средних заработных платах "по больнице". Официально озвучена цифра 80 тыс. руб. для врачей и 46 тыс. руб. у медсестер", - поясняется в заявлении.

Медики пишут, что обращались к руководству с просьбой решить проблему низких зарплат. Однако им сообщили о "бедственном состоянии дел в больнице в связи с низким финансированием и не окупаемостью услуг по госзаказу, услуг оплачиваемых ТФОМС".

В своем письме сотрудники больницы требуют увеличить им зарплату, а также повысить тарифы Территориальной программы ОМС в Свердловской области на 2020 году, ввести нормирование труда, в комиссии по распределению стимулирующих выплат ввести представителей профсоюзных организаций.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что ведомство проведет проверку по данному факту.

"Министром здравоохранения (региона - ИФ) Андреем Цветковым назначена проверка по фактам, изложенном в письме. С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. Также хотелось бы отметить, что в Минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства", - написал Шестаков на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в конце августа сразу шесть хирургов Нижнетагильской горбольницы N1 подали заявление об увольнении, до этого уволились три врача из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.

Позже министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о том, что медики отозвали свои заявления.