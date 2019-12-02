Росприроднадзор: использование соли на улицах Петербурга опасно для Невы

02.12.19 14:36

© РИА Новости. Вадим Жернов

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор считает опасным для водоемов бассейна Невы использование соли во время зимней уборки Петербурга, ведёт мониторинг ливневых стоков и требует от властей города соблюдать экологическое законодательство при временном складировании снега.

"Если будет зафиксировано загрязнение водного объекта в результате поступления талых вод, образовавшихся при использовании реагентов, ведомство будет принимать меры воздействия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО в понедельник.

Собеседник добавил, что в октябре ведомство направило письма главам администраций Петербурга с требованием для временного складирования убранного снега выбирать площадки в соответствии с требованиями законодательства, в частности - избегать водоохранных зон.

В конце прошлой недели управление Росприроднадзора по СЗФО на сайте разместило сообщение, в котором заявило об опасности использования реагентов для экологической ситуации в городе. "Учитывая, что ливневая канализация в Петербурге не проходит очистку, использование реагентов для борьбы со снегом на улицах города, может привести к попаданию загрязняющих веществ в реки и каналы города, что негативным образом отражается на их состоянии", - говорится в сообщении.

Управление отмечает, что опыт использования на протяжении нескольких лет городскими властями пескосоляной смеси и расчистки дорог от снега и наледи без применения специальных реактивов снижает риски загрязнения водных объектов.

По данным комитета по благоустройству Петербурга, в воскресенье на дорогах города работало более 670 единиц техники и более 1000 работников ручной уборки. Ночью, когда дороги города стали свободнее, количество техники было увеличено до 789 единиц.

"Работа дорожных служб 1 декабря была сосредоточена (...) также на обработке противогололедными материалами наиболее опасных участков дорог (мостов, путепроводов, перекрестков). Учитывая высокую влажность воздуха, для предотвращения превращения снега в ледяной накат на проезжей части местами применялась пескосоляная смесь с содержанием соли не менее 30%", - говорится в сообщении.

На снегоплавильные пункты Водоканала за 1 декабря было вывезено более 1500 куб. м снега. В понедельник на дорогах Петербурга, по данным комитета, будут работать более 740 единиц техники и свыше 1100 дворников.